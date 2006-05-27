Финны – чемпионы мира по хоккею, а у россиян бронза, Месси взял «Золотую бутсу», «Локо», «Аталанта» и «Интер» уже в группах ЛЧ и другие новости утра

1. Финская сборная стала чемпионом мира по хоккею впервые за восемь лет, победив в плей-офф шведов, россиян и канадцев.

2. Сборная России победила чехов по буллитам в матче за третье место. Можно даже счесть, что лично Василевский победил. Воробьев продолжит тренировать сборную, по словам Третьяка.

3. Также на чемпионате мира раздали разные призы. MVP турнира стал канадец Стоун. Василевский – лучший вратарь, Кучеров – лучший нападающий. Можно ознакомиться и с символической пятеркой.

4. Состоялся последний тур РПЛ. «Локомотив» отстоял второе место и вышел в групповой этап Лиги чемпионов, «Краснодар» будет готовиться к квалификации. ЦСКА опередил «Спартак» и напрямую пробился в групповой этап Лиги Европы. Чалов стал лучшим бомбардиром чемпионата. А вот «Спартак» забивал совсем нечасто. Аленичев объявил об уходе из «Енисея». В стыковых матчах «Крылья Советов» сыграют с «Нижним Новгородом», «Уфа» встретится с «Томью». «Зенит» подытожил сезон чемпионским парадом.

5. В серии А тоже грянул заключительный тур. «Аталанта» и «Интер» вышли в Лигу чемпионов, «Милан» и «Рома» сыграют в Лиге Европы. Еще раз: «Аталанта» в ЛЧ! «Эмполи» вылетел.

6. Месси в шестой раз выиграл «Золотую бутсу». Это рекорд, Роналду брал приз четырежды.

7. Хэмилтон первым приехал к финишу на Гран-при Монако, Феттель – второй, Боттас – третий, Квят – седьмой.

8. Шипулин выиграл праймериз «Единой России» на довыборах в Госдуму.

9. Федерер, Димитров, Циципас, Нисикори и Гоффен вышли во второй круг «Ролан Гаррос». В женской части сетки побед добились Потапова, Стивенс, Свитолина, Плишкова и Мугуруса, а Кузнецова и Жук выбыли.

10. Катальдо из «Астаны» быстрее всех проехал 15-й этап «Джиро д’Италия», Карапас – пятый, Сиваков – шестнадцатый, Закарин – семнадцатый.

Цитаты.

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