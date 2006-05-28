Неймар лишен капитанской повязки в сборной Бразилии. Новый капитан – Дани Алвес

У сборной Бразилии сменился капитан.
Форвард «ПСЖ» Неймар лишен капитанской повязки, которую он получил около года назад.
Главный тренер сборной Бразилии Тите решил назначить новым капитаном Дани Алвеса. Он будет капитаном на Кубке Америки, а также в ближайших товарищеских матчах.
Сообщалось, что Тите решил отобрать повязку у Неймара после того, как футболист ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции от «Ренна».
«ПСЖ» вел 2:0, но проиграл финал Кубка Франции. А Неймар толкнул фаната