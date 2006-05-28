Неймар лишен капитанской повязки в сборной Бразилии. Новый капитан – Дани Алвес

У сборной Бразилии сменился капитан.

Форвард «ПСЖ» лишен капитанской повязки, которую он получил около года назад.

Главный тренер сборной Бразилии Тите решил назначить новым капитаном . Он будет капитаном на Кубке Америки, а также в ближайших товарищеских матчах.

Сообщалось, что Тите решил отобрать повязку у Неймара после того, как футболист ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции от «Ренна».

«ПСЖ» вел 2:0, но проиграл финал Кубка Франции. А Неймар толкнул фаната