Джо Сейвард: «Феттель может завершить карьеру в этом году, на его место претендует Боттас»

Пилот Себастьян Феттель может завершить карьеру в конце этого года, сообщает Formula Passion со ссылкой на журналиста Джо Сейварда.

«В паддоке начали циркулировать шокирующие слухи о том, что рассматривает возможность завершения карьеры в конце сезона в возрасте 31 года. После четырех чемпионских титулов с , он пытался принести успех в «Феррари», но совершал ошибки, а сейчас находится под давлением Шарля Леклера – молодого пилота с большим потенциалом. Это чем-то напоминает путь , который понял, что вряд ли повторит успех 2016 года. Конечно, главный вопрос заключается в том, кто займет место Феттеля. В паддоке звучат имена Серхио Переса, Кевина Магнуссена, Ромена Грожана и Валттери Боттаса», – сообщается в рассылке Joe Saward business of motorsport.

После шести этапов сезона-2019 немецкий пилот занимает третью позицию в чемпионате, отставая от лидирующего Льюиса Хэмилтона на 55 очков.

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