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    Джо Сейвард: «Феттель может завершить карьеру в этом году, на его место претендует Боттас»

    Теги Феррари Льюис Хэмилтон Ред Булл Нико Росберг Себастьян Феттель Ромен Грожан Формула-1 Валттери Боттас Серхио Перес Джо Сейвард Кевин Магнуссен Шарль Леклер Авто

    Пилот «Феррари» Себастьян Феттель может завершить карьеру в конце этого года, сообщает Formula Passion со ссылкой на журналиста Джо Сейварда.

    «В паддоке начали циркулировать шокирующие слухи о том, что Себастьян Феттель рассматривает возможность завершения карьеры в конце сезона в возрасте 31 года. После четырех чемпионских титулов с «Ред Булл», он пытался принести успех в «Феррари», но совершал ошибки, а сейчас находится под давлением Шарля Леклера – молодого пилота с большим потенциалом. Это чем-то напоминает путь Нико Росберга, который понял, что вряд ли повторит успех 2016 года. Конечно, главный вопрос заключается в том, кто займет место Феттеля. В паддоке звучат имена Серхио Переса, Кевина Магнуссена, Ромена Грожана и Валттери Боттаса», – сообщается в рассылке Joe Saward business of motorsport.

    После шести этапов сезона-2019 немецкий пилот занимает третью позицию в чемпионате, отставая от лидирующего Льюиса Хэмилтона на 55 очков.

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