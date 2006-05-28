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    «Спорт-Экспресс»: Глушаков и Ханни уйдут из «Спартака», Кононов останется

    Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Денис Глушаков Игорь Рабинер Олег Кононов Александр Ташаев Софьян Ханни Спорт-Экспресс Футбол

    Стало известно, какие вопросы сегодня будут обсуждаться на заседании совета директоров «Спартака».

    Инсайдер «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер утверждает, что главный тренер команды Олег Кононов сохранит свой пост. Владелец клуба Леонид Федун убежден в правильности его работы и намерен проявить терпение.

    Капитан команды Денис Глушаков покинет «Спартак», уже принято окончательное решение. Это связано именно со спортивными показателями игрока.

    Это же касается и Софьяна Ханни, который не вписывается в требования Кононова. Если тренер сохранит свой пост, алжирец будет продан. Скорее всего, уйдет и Александр Ташаев. Тренер видит другие варианты на его позиции.


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