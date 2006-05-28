«Спорт-Экспресс»: Глушаков и Ханни уйдут из «Спартака», Кононов останется

Стало известно, какие вопросы сегодня будут обсуждаться на заседании совета директоров «Спартака».
Инсайдер «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер утверждает, что главный тренер команды Олег Кононов сохранит свой пост. Владелец клуба Леонид Федун убежден в правильности его работы и намерен проявить терпение.
Капитан команды Денис Глушаков покинет «Спартак», уже принято окончательное решение. Это связано именно со спортивными показателями игрока.
Это же касается и Софьяна Ханни, который не вписывается в требования Кононова. Если тренер сохранит свой пост, алжирец будет продан. Скорее всего, уйдет и Александр Ташаев. Тренер видит другие варианты на его позиции.