«Спорт-Экспресс»: Глушаков и Ханни уйдут из «Спартака», Кононов останется

Стало известно, какие вопросы сегодня будут обсуждаться на заседании совета директоров .

Инсайдер «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер утверждает, что главный тренер команды Олег Кононов сохранит свой пост. Владелец клуба убежден в правильности его работы и намерен проявить терпение.

Капитан команды покинет «Спартак», уже принято окончательное решение. Это связано именно со спортивными показателями игрока.

Это же касается и Софьяна Ханни, который не вписывается в требования Кононова. Если тренер сохранит свой пост, алжирец будет продан. Скорее всего, уйдет и . Тренер видит другие варианты на его позиции.