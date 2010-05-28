Евгения Медведева: «В Россию тянет почти каждый вечер, по друзьям очень скучаю. Была бы возможность – чаще прилетала»

Двукратная чемпионка мира рассказала о своей жизни в Канаде.

Фигуристка переехала в Торонто год назад, чтобы тренироваться под руководством канадского специалиста .

«В Канаде мне не хватает разве что русской речи – в первую очередь, на улицах, хотя практически каждый день, выходя из дома, мы слышим на улицах русских. Не было такого дня, чтобы не встретили хотя бы одного русскоязычного. Вообще, в Торонто 200 000 русских живут. Это многонациональный город.

Конечно, я общаюсь с мамой, всегда на связи с друзьями, на Крикете много русскоязычных спортсменов и родителей. Но на улице наших слов все равно не хватает.

Русская еда? С этим вообще нет проблем. Есть русские магазины – если хочется чего-то нашего, к примеру минералки “Ессентуки”, идем и покупаем. Готовлю я в основном сама – так получилось, что мы едим с мамой разную еду. Я не ем мясо и молочный белок. Мое основное питание – крупы, орехи, витамины. Это не было какое-то спонтанное решение – я готовила организм в течение года. И это не потому, что мне жалко животных или окружающую среду (возможно, я приду к этому в будущем) – в первую очередь, это забота о теле и разуме. Еще исключила кофе, заменила его зеленым чаем матча. Но мой рацион, в зависимости от ситуации, может варьироваться, могу включить морепродукты, рыбу и немного молочки.

В Торонто неплохая логистика – это очень продуктивный город в плане работы. Хотя, как и в любом другом мегаполисе – пробки! Мы живем рядом с катком, на машине до него добираться быстрее, чем пешком. Мама – личный водитель. Например, в доме, в котором мы живем, есть тренажерный и гимнастический зал, сауна. В любое время дня и ночи я могу спуститься и побегать, потянуться, посидеть в сауне.

Когда мы только приехали в Канаду, американец нам очень помог. У меня тогда английский еще не был хорошим, было сложно общаться, особенно с бытовыми службами, мобильными операторами и банками. Когда не понимала слова, сахар в крови падал от волнения и многозадачности – мне нужно было срочно съесть что-нибудь сладкое, чтобы мозг заработал в привычном режиме.

Огромное спасибо Владимиру Теодоровичу Спивакову, который принял огромное участие в нашем обустройстве в Торонто. Его друзья и он сам сделали так, что мы здесь как дома и нет неразрешимых проблем.

В Россию тянет почти каждый вечер. По друзьям очень скучаю. Была бы возможность – чаще прилетала. Но это нереально – у меня всего один выходной в неделю, воскресенье», – рассказала Медведева.

Евгения Медведева: уже год в Канаде