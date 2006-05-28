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    Президент «Уэски» и экс-игрок «Реала» Рауль Браво задержаны по подозрению в организации договорных матчей

    Теги Реал Мадрид Депортиво Хетафе Рауль Браво Ла Лига Вальядолид Лас-Пальмас Д2 Испания Борха Фернандес Карлос Аранда Иньиго Лопес Самуэль Сайс договорные матчи Футбол

    В Испании очередной скандал относительно договорных матчей.

    Национальной полицией задержаны сразу несколько футболистов: Саму Сайс («Хетафе»), Иньиго Лопес Монтанья («Депортиво»), Рауль Браво (экс-«Реал»), Борха Фернандес (экс-«Вальядолид»), Карлос Аранда (экс-«Лас-Пальмас» и ряд других клубов).

    Обыски проводятся в офисе «Уэски», которая по итогам сезон вылетела из примеры в сегунду. Задержан также президент клуба Агустин Ласаоса и глава медицинского департамента Хуан Галиндо Лауса.

    Предполагается, что договорной матч мог быть организован в конце прошлого сезона.


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