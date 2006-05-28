Президент «Уэски» и экс-игрок «Реала» Рауль Браво задержаны по подозрению в организации договорных матчей

В Испании очередной скандал относительно договорных матчей.

Национальной полицией задержаны сразу несколько футболистов: Саму Сайс («Хетафе»), Иньиго Лопес Монтанья («Депортиво»), Рауль Браво (экс- ), Борха Фернандес (экс-«Вальядолид»), Карлос Аранда (экс- и ряд других клубов).

Обыски проводятся в офисе «Уэски», которая по итогам сезон вылетела из примеры в сегунду. Задержан также президент клуба Агустин Ласаоса и глава медицинского департамента Хуан Галиндо Лауса.

Предполагается, что договорной матч мог быть организован в конце прошлого сезона.