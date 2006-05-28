Денисов ушел из «Локомотива», «Астон Вилла» вышла в АПЛ, а «Унион» в бундеслигу, Рамос скандалит с «Реалом», «Бостон» выиграл у «Сент-Луиса» первый матч и другие новости утра

1 Игорь Денисов покинул «Локомотив», проведя в команде три сезона. Ушел достойно – попрощался с болельщиками и получил слова благодарности от Семина, Кикнадзе и Мещерякова.

2. «Астон Вилла» вернулась в английскую премьер-лигу спустя три года. Помогли чудо-бутсы Джека Грилиша.

3. Серхио Рамос разругался с Флорентино Пересом и твердо намерен уйти из «Реала». Однако клуб не хочет отпускать своего капитана бесплатно.

4. Кубок Стэнли. «Сент-Луис» проиграл «Бостону» первый матч финальной серии, Тарасенко набрал очки в 7-й игре подряд.

5. «Роллан Гаррос». Джокович, Надаль, Тим, Вавринка вышли во 2-й круг, Медведев, Шаповалов и Ватутин выбыли.

У женщин Александрова, Кудерметова, Бертенс, Барти и Серена вышли во 2-й круг, Звонарева, Павлюченкова, Дьяченко завершили выступление на турнире.

6. Кубок «Матч Премьер» возвращается! Отобрать чемпионский титул у «Спартака» попробуют ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов». Старт турнира, который пройдет в Австрии, намечен на 26 июня.

7. С сезона-2020/21 клубы не пустят в РПЛ, если они будут играть не на своем стадионе.

Матчи премьер-лиги в этом сезоне посетили более 4 млн болельщиков, а средняя посещаемость выросла на 20,4%

8. Из КХЛ уходит эпоха – «Слован» объявил, что не сыграет в следующем сезоне и заявится в чемпионат Словакии.

9. «Унион Берлин» впервые в истории вышел в бундеслигу. «Штутгарт» опять вылетел.

10. «Рубин» предлагал Курбану Бердыеву сократить зарплату в 10 раз – до 300-400 тысяч евро в год.

11. Новый шейх-проект в АПЛ – сводный брат владельца «Ман Сити» согласовал покупку «Ньюкасла».

12. Абель Эрнандес покинул ЦСКА, отыграв всего сезон.

13. Чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Семенова дисквалифицирована на два года за допинг.

14. Игроки «Арсенала» не смогут провести акцию в поддержку Мхитаряна перед финалом ЛЕ в Баку.

15. Максименко лайкнул пост в инстаграме с призывом не слушать Кононова. Ждем в дубле?

16. Роберто Мартинес – основной кандидат на пост тренера «Барселоны» в случае отставки Вальверде.

17. «Химки» крупно обыграли УНИКС в третьем матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

Цитаты дня

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«В поражении сборной виноват Змей Горыныч – ФХР, КХЛ и СКА с ЦСКА». Смелое заявление хоккеистки Екатерины Ананьиной.

«Тебас нападает не на нас, а на АПЛ. Но его лицемерие иронично – кто первый стал задирать цены на трансферы?» Президенту «Ман Сити» надоели нападки из Испании.

«В Голландии можно представить, что футболист сделает каминг-аут. В России – сложнее». Леонид Слуцкий нашел гея даже в голландской тюрьме.