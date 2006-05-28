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    Метсола стал лучшим вратарем сезона КХЛ

    Теги Салават Юлаев КХЛ Юха Метсола Хоккей

    КХЛ назвала лучшего голкипера прошедшего сезона.

    Им был признан вратарь «Салавата Юлаева» Юха Метсола.

    На награду также претендовали Игорь Шестеркин (СКА), Якуб Коварж («Автомобилист»), Хенрик Карлссон («Барыс»), Василий Демченко («Трактор») и Илья Сорокин (ЦСКА),

    В минувшем сезоне он одержал 25 побед в 48 матчах регулярного чемпионата, включая 4 шатаута. Голкипер отражал 93,4% бросков при коэффициенте надежности 2,02.

    В Кубке Гагарина финн провел 17 матчей. На счету вратаря 10 побед, он отразил 95,6 процента бросков.

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