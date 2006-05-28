«Сахалин» второй год подряд выигрывает зону «Восток», но не сыграет в ФНЛ. Скорее всего, в первой лиге останется «Балтика»

«Сахалин» обыграл «Сибирь-2» в 20-м туре первенства зоны «Восток» ПФЛ (5:2).

Таким образом, клуб из Южно-Сахалинска гарантировал себе победу в зональном турнире и путевку в ФНЛ.

Впрочем, «Сахалин» не сможет играть в первом дивизионе. Клуб не подавал заявку на лицензирование РФС для участия в турнире. Аналогичная ситуация была и в прошлом году. Сахалинцы выиграли зону «Восток», но не подавали заявку на лицензирование для ФНЛ.

Таким образом, скорее всего, в ФНЛ останется «Балтика», которая заняла итоговое 16-е место в таблице. Калининградский клуб не прошел первичное лицензирование для ФНЛ, но подал апелляцию.