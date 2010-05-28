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    КХЛ может вернуть драфт

    Теги Дмитрий Чернышенко КХЛ драфт КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

    Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщил, что лига может вернуть драфт молодых игроков, который был отменен в 2017 году.

    «Сократилось количество клубов-должников, поэтому показатели рейтинга улучшились.

    86 процентов клубов за введение пола зарплат. К следующему совету директоров мы окончательно определимся. С большой долей вероятности пол зарплат будет.

    И поступила инициатива по возвращению драфта. Мы это рассмотрим.

    Сокращать количество матчей не будем. Произошло увеличение количества молодых игроков. 172 хоккеиста – до 21 года. Это очень важно в свете введения потолка зарплат.

    Напомню, что игроки до 21 года в потолке не учитывается. И я очень надеюсь, что клубы будут этим пользоваться, поставляя молодежь в наши сборной», – сказал Чернышенко.

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