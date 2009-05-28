Названы российские города, в которых пройдет мужской ЧМ-2022 по волейболу

Международная федерация волейбола (FIVB) утвердила список российских городов, в которых пройдут матчи мужского чемпионата мира 2022 года, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола ( ).

Турнир примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Уфа. Еще два города-организатора назовет в течение следующего года.

Мужской чемпионат мира-2022 пройдет с 26 августа по 11 сентября. В основном турнире примут участие 24 команды, прошедшие квалификацию. Автоматически на ЧМ попадают Россия (страна-хозяйка) и Польша (действующий чемпион).

Соревнования пройдут в четыре этапа:

1-й групповой этап (26-29 августа): 6 групп по 4 команды, далее проходят по две лучшие сборные из каждой группы + четыре команды, занявшие третьи места с лучшими дополнительными показателями.

2-й групповой этап (2-4 сентября): 4 группы по 4 команды, далее проходят победители групп + две сборные, занявшие вторые места.

Финал шести (7-9 сентября): 2 группы по 3 команды, по две лучшие сборные идут дальше.

Плей-офф (10-11 сентября): полуфиналы, матч за бронзу и финал.