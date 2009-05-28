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    RAC1: «Барселона» хочет вернуть Неймара, Дембеле может перейти в «ПСЖ»

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Неймар Усман Дембеле Футбол

    Нападающий «ПСЖ» Неймар может вернуться в Ла Лигу

    По информации журналиста каталонской радиостанции RAC1 Жерара Ромеро, «Барселона» начала переговоры с парижанами о трансфере бразильского форварда. 

    В сделку могут включить полузащитника Усман Дембеле, который в этом случае присоединится к французскому клубу. 

    Сообщается, что переговоры пока находятся на ранней стадии, они очень сложны в связи с тем, что «ПСЖ» препятствует возможной сделке.

    Однако Неймар хочет вернуться в «Барселону», и игроки сине-гранатовых во главе с Лионелем Месси будут рады снова видеть его в команде.

    Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. 

    Дембеле был куплен каталонцами у дортмундской «Боруссии» за 105 миллионов плюс бонусы. Француз знаком с нынешним тренером «ПСЖ» Томасом Тухелем по работе в Германии.


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