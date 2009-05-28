RAC1: «Барселона» хочет вернуть Неймара, Дембеле может перейти в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар может вернуться в .

По информации журналиста каталонской радиостанции RAC1 Жерара Ромеро, начала переговоры с парижанами о трансфере бразильского форварда.

В сделку могут включить полузащитника , который в этом случае присоединится к французскому клубу.

Сообщается, что переговоры пока находятся на ранней стадии, они очень сложны в связи с тем, что препятствует возможной сделке.

Однако Неймар хочет вернуться в «Барселону», и игроки сине-гранатовых во главе с Лионелем Месси будут рады снова видеть его в команде.

выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего перешел в за 222 миллиона евро.

Дембеле был куплен каталонцами у дортмундской «Боруссии» за 105 миллионов плюс бонусы. Француз знаком с нынешним тренером «ПСЖ» Томасом Тухелем по работе в Германии.