RAC1: «Барселона» хочет вернуть Неймара, Дембеле может перейти в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар может вернуться в Ла Лигу.
По информации журналиста каталонской радиостанции RAC1 Жерара Ромеро, «Барселона» начала переговоры с парижанами о трансфере бразильского форварда.
В сделку могут включить полузащитника Усман Дембеле, который в этом случае присоединится к французскому клубу.
Сообщается, что переговоры пока находятся на ранней стадии, они очень сложны в связи с тем, что «ПСЖ» препятствует возможной сделке.
Однако Неймар хочет вернуться в «Барселону», и игроки сине-гранатовых во главе с Лионелем Месси будут рады снова видеть его в команде.
Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.
Дембеле был куплен каталонцами у дортмундской «Боруссии» за 105 миллионов плюс бонусы. Француз знаком с нынешним тренером «ПСЖ» Томасом Тухелем по работе в Германии.