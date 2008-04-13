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    Гусев и Гавриков в НХЛ, «Спартак» оштрафует Гулиева на 5 млн рублей, кредит «Реала» на 575 млн евро и другие новости утра

    Теги утренний дайджест Футбол

    1. СКА объявил о переходе Гусева в «Вегас», Гаврикова – в «Коламбус». Получается, никакое не вранье

    2. Кубок Стэнли. «Тампа» вновь уступила «Коламбусу», счет в серии уже 0-2. Панарин забил и отдал, а вот Кучеров очков не набрал и был удален до конца матча за толчок соперника на борт, так что теперь ему грозит дисквалификация. Все результаты дня – здесь

    3. 23-й тур РПЛ стартовал матчем «Крылья Советов» – «Рубин» (1:0). Казанцы не побеждают 6 матчей подряд.

    В серии А настоящая борьба за место в ЛЧ. Сможет ли «Милан» набрать очки в матче с «Лацио» и остаться на 4-м месте? Сейчас команда Гаттузо на спаде: не выиграли 4 из 5 последних матчей. «Лацио» нужна только победа и встречи команд часто получаются результативными: в 10 из 11 последних игр забивали обе команды.

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    4. «Реал» взял кредит на 575 млн евро до 2049 года на реконструкцию «Бернабеу».

    5. Командный ЧМ-2019. Забияко и Энберт с личным рекордом выиграли короткую программу. Синицина и Кацалапов – 2-е в произвольном танце, Лазукин – 8-й, Самарин – 9-й в произвольной программе.

    6. «Спартак» применил к Гулиеву «строгие дисциплинарные санкции»: вероятно, оштрафует на 5 млн рублей и отправит в дубль. Игроку «стыдно перед болельщиками».

    7. Третьяк стал самым богатым депутатом-спортсменом в 2018 году (22,5 млн рублей). Газзаев  – в тройке (13,6 млн).

    8. Клопп стал лучшим тренером АПЛ в марте, Мане назван лучшим игроком.

    9. Кубок Африки. Жеребьевка. Египет сыграет с ДР Конго, Угандой и Зимбабве и другие группы.

    10. НБА. «Лейкерс» и Люк Уолтон расторгли контракт. Тренер был в клубе с 2016 года. Тайрон Лю – основной кандидат на вакантный пост.

    11. Расизм... Фаны «Челси» скандировали «Салах – террорист», троих не пустили на матч со «Славией». Кулибали в третий раз за сезон оскорбили на расовой почве, теперь в матче с «Арсеналом». Во Франции матч прерывался из-за расистских кричалок в адрес защитника Гуано.

    12. Еврочеллендж. Олимпийская сборная России победила Францию.

    13. Гран-при Китая. 2-я практика. Боттас – первый, Феттель – второй, Ферстаппен – третий, Квят – 13-й.

    14. Плавание. Чемпионат России. Морозов, Пригода и Малютин победили, Ефимова – 2-я и другие результаты.

    15. Лугано (WTA). Кузнецова и Кудерметова выбыли, Швентек и Ферро вышли в 1/2 финала.

    Цитаты дня:

    Алина Загитова: «Думала сняться с чемпионата мира, потому что у меня не получались прыжки. Я не хотела позорить Россию»

    Назаров о митинге за свободу Рунета: «Панарин находится в Америке. У него все хорошо, он думает, что это шутки-прибаутки»

    Клопп о матче с «Челси»: «Мы выставим 13 игроков, двое будут играть только против Азара»

    Материал дня. Администратор «Локомотива» работает в клубе 40 лет и для всех Батя. Знает всю историю и рассказал нам главное

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