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    Защитника «Наполи» Кулибали в третий раз за сезон оскорбили на расовой почве. «Арсенал» начал расследование

    Теги премьер-лига Англия Лига Европы Арсенал происшествия болельщики Наполи Калиду Кулибали Футбол

    Защитник «Наполи» Калиду Кулибали вновь подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков.

    В матче с «Арсеналом» (0:2) в 1/4 финала Лиги Европы фанат лондонского клуба оскорблял Кулибали на расовой почве, это было зафиксировано на видео, которое тот выложил в соцсети.

    «Арсенал» начал расследование и пообещал запретить болельщику посещать стадион.

    «Мы полностью осуждаем использование любых расистских слов и начали расследование, чтобы установить личность виновного. В таких моментах мы руководствуемся принципом нулевой толерантности.

    Любой, кто поведет себя так, не приветствуется в «Арсенале» и будет лишен права посещать матчи. У нас абсолютно разнообразное сообщество болельщиков, все являются частью семьи «Арсенала».

    Такие инциденты – редкость на «Эмирейтс». Мы просим болельщиков сообщать о подобных происшествиях сразу – стюардам или через наш сервис помощи в день матча», – говорится в заявлении «Арсенала».

    В этом сезоне Кулибали уже третий раз подвергается расистским оскорблениям. В октябре это позволили себе болельщики «Ювентуса», в декабре – фанаты «Интера».

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