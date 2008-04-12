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    «Спартак» оштрафует Гулиева на 5 млн рублей и отправит в дубль за драку с американцем

    Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Аяз Гулиев Футбол

    Стало известно, как «Спартак» накажет полузащитника Аяза Гулиева.

    По информации телеграм-канала Baza, хавбек будет оштрафован на 5 миллионов рублей при месячной зарплате в размере 6 миллионов.

    Кроме того, Гулиев отправлен в дубль, при этом он не сможет играть за молодежную команду, будет только тренироваться.

    Напомним, что Гулиев сломал нос гражданину США в результате конфликта на дороге, при этом россиянин сам и нарушил ПДД.

    «Спартак» об инциденте с Гулиевым: «К игроку применены строгие дисциплинарные санкции»

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