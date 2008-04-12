«Спартак» оштрафует Гулиева на 5 млн рублей и отправит в дубль за драку с американцем

Стало известно, как «Спартак» накажет полузащитника Аяза Гулиева.

По информации телеграм-канала Baza, хавбек будет оштрафован на 5 миллионов рублей при месячной зарплате в размере 6 миллионов.

Кроме того, Гулиев отправлен в дубль, при этом он не сможет играть за молодежную команду, будет только тренироваться.

Напомним, что Гулиев сломал нос гражданину США в результате конфликта на дороге, при этом россиянин сам и нарушил ПДД.

«Спартак» об инциденте с Гулиевым: «К игроку применены строгие дисциплинарные санкции»