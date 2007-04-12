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    Третьяк стал самым богатым депутатом-спортсменом в 2018 году. Газзаев и Фетисов – в тройке

    Теги Валерий Газзаев ФХР Владислав Третьяк Вячеслав Фетисов бизнес Светлана Журова Алексей Воевода политика Хоккей

    Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк стал самым богатым депутатом-спортсменом Государственной Думы РФ по итогам 2018 года.

    Третьяк занял первое место с доходом более 22,5 миллиона рублей. В 2017 году он задекларировал 18,2 миллиона рублей. 

    Второе место занял бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев, заработавший 13,6 миллиона рублей. Годом ранее Газзаев возглавлял рейтинг с доходом в размере 25,5 миллиона.

    Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в 2018 году задекларировал более 12 миллионов рублей. 

    Четвертое место занял российский бобслеист, двукратный олимпийский чемпион Алексей Воевода, заработавший 14,3 миллиона рублей.

    Наименьший доход в 2018 году из депутатов-спортсменов задекларировала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова – 5,4 миллиона рублей.

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