Третьяк стал самым богатым депутатом-спортсменом в 2018 году. Газзаев и Фетисов – в тройке

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк стал самым богатым депутатом-спортсменом Государственной Думы РФ по итогам 2018 года.

Третьяк занял первое место с доходом более 22,5 миллиона рублей. В 2017 году он задекларировал 18,2 миллиона рублей.

Второе место занял бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу , заработавший 13,6 миллиона рублей. Годом ранее Газзаев возглавлял рейтинг с доходом в размере 25,5 миллиона.

Двукратный олимпийский чемпион в 2018 году задекларировал более 12 миллионов рублей.

Четвертое место занял российский бобслеист, двукратный олимпийский чемпион , заработавший 14,3 миллиона рублей.

Наименьший доход в 2018 году из депутатов-спортсменов задекларировала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту – 5,4 миллиона рублей.