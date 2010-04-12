Командный чемпионат мира. Лазукин, Самарин, Чен, Чжоу, Уно покажут произвольные программы

Сегодня в Фукуоке на командном чемпионате мира мужчины представят произвольные программы.
Командный чемпионат мира (World Team Trophy)
Фукуока, Япония
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 13.00 по московскому времени. Смотрите в эфире Первого канала на нашем сайте.
Первая разминка
1. Александр Самарин (Россия) – 158,53
2. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 132,11
3. Даниэль Грассль (Италия) – 148,68
4. Киган Мессинг (Канада) – 178,04
5. Кевин Аймо (Франция) – 153,83
6. Нам Нгуен (Канада) – 164,40
Вторая разминка
7. Маттео Риццо (Италия) – 172,89
8. Андрей Лазукин (Россия) – 160,37
9. Кейдзи Танака (Япония) – 169,79
10. Шома Уно (Япония) – 189,46
11. Винсент Чжоу (США)
12. Нэтан Чен (США)
Положение после короткой программы
1. Нэтан Чен (США) – 101,95
2. Винсент Чжоу (США) – 100,51
3. Шома Уно (Япония) – 92,78
4. Кейдзи Танака (Япония) – 89,05
5. Андрей Лазукин (Россия) – 88,96
6. Маттео Риццо (Италия) – 87,64
7. Нам Нгуен (Канада) – 87,57
8. Кевин Аймо (Франция) – 85,22
9. Киган Мессинг (Канада) – 79,75
10. Даниэль Грассль (Италия) – 79,68
11. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 72,56
12. Александр Самарин (Россия) – 71,84