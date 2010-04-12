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    Командный чемпионат мира. Лазукин, Самарин, Чен, Чжоу, Уно покажут произвольные программы

    Теги сборная России результаты сборная Канады сборная Франции сборная США сборная Японии сборная Италии мужское катание командный чемпионат мира (World Team Trophy) Кейдзи Танака Андрей Лазукин Нэтан Чен Александр Самарин Шома Уно Нам Нгуен Винсент Чжоу Маттео Риццо Кевин Аймо Даниэль Грассль Адам Сяо Хим Фа Фигурное катание

    Сегодня в Фукуоке на командном чемпионате мира мужчины представят произвольные программы. 

    Командный чемпионат мира (World Team Trophy)

    Фукуока, Япония

    Мужчины

    Произвольная программа

    Начало – 13.00 по московскому времени. Смотрите в эфире Первого канала на нашем сайте. 

    Первая разминка

    1. Александр Самарин (Россия) – 158,53
    2. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 132,11
    3. Даниэль Грассль (Италия) – 148,68
    4. Киган Мессинг (Канада) – 178,04
    5. Кевин Аймо (Франция) – 153,83
    6. Нам Нгуен (Канада) – 164,40

    Вторая разминка

    7. Маттео Риццо (Италия) – 172,89
    8. Андрей Лазукин (Россия) – 160,37
    9. Кейдзи Танака (Япония) – 169,79
    10. Шома Уно (Япония) – 189,46
    11. Винсент Чжоу (США) 
    12. Нэтан Чен (США)

    Положение после короткой программы

    1. Нэтан Чен (США) – 101,95
    2. Винсент Чжоу (США) – 100,51
    3. Шома Уно (Япония) – 92,78
    4. Кейдзи Танака (Япония) – 89,05
    5. Андрей Лазукин (Россия) – 88,96
    6. Маттео Риццо (Италия) – 87,64
    7. Нам Нгуен (Канада) – 87,57
    8. Кевин Аймо (Франция) – 85,22
    9. Киган Мессинг (Канада) – 79,75
    10. Даниэль Грассль (Италия) – 79,68
    11. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 72,56
    12. Александр Самарин (Россия) – 71,84

    Расписание командного чемпионата мира по фигурному катанию

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    Опрос

    Кто выиграет командный чемпионат мира по фигурному катанию?

    7237 голосов 6
    • США
      35%
    • Россия
      37%
    • Япония
      23%
    • Канада
      2%
    • Франция
      2%
    • Италия
      1%

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