Командный чемпионат мира. Лазукин, Самарин, Чен, Чжоу, Уно покажут произвольные программы

Сегодня в Фукуоке на командном чемпионате мира мужчины представят произвольные программы.

Командный чемпионат мира (World Team Trophy)

Фукуока, Япония

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 13.00 по московскому времени. Смотрите в эфире Первого канала на нашем сайте.

Первая разминка

1. Александр Самарин (Россия) – 158,53

2. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 132,11

3. Даниэль Грассль (Италия) – 148,68

4. Киган Мессинг (Канада) – 178,04

5. Кевин Аймо (Франция) – 153,83

6. Нам Нгуен (Канада) – 164,40



Вторая разминка

7. Маттео Риццо (Италия) – 172,89

8. Андрей Лазукин (Россия) – 160,37

9. Кейдзи Танака (Япония) – 169,79

10. Шома Уно (Япония) – 189,46

11. Винсент Чжоу (США)

12. Нэтан Чен (США)

Положение после короткой программы

1. Нэтан Чен (США) – 101,95

2. Винсент Чжоу (США) – 100,51

3. Шома Уно (Япония) – 92,78

4. Кейдзи Танака (Япония) – 89,05

5. Андрей Лазукин (Россия) – 88,96

6. Маттео Риццо (Италия) – 87,64

7. Нам Нгуен (Канада) – 87,57

8. Кевин Аймо (Франция) – 85,22

9. Киган Мессинг (Канада) – 79,75

10. Даниэль Грассль (Италия) – 79,68

11. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 72,56

12. Александр Самарин (Россия) – 71,84

Расписание командного чемпионата мира по фигурному катанию