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    «Реал» взял кредит на 575 млн евро до 2049 года на реконструкцию «Бернабеу»

    Теги Реал Мадрид Ла Лига бизнес Сантьяго Бернабеу стадионы Футбол

    «Реал» получил финансирование для реконструкции «Сантьяго Бернабеу».

    Испанскому клубу был одобрен кредит на сумму в 575 миллионов евро сроком на 30 лет со ставкой в 2,5%.

    Деньги для строительства будут поделены на три транша и поступят в клуб в июле 2019 года, 2020 года и 2021 года.

    Ежегодный платеж, начиная с 30 июля 2023 года, составит 29,5 миллионов евро. Полностью «Реал» закроет кредит в июле 2049 года.

    Профинансируют проект JP Morgan и Bank of America Merrill Lynch в коллаборации с Banco Santander, Societe Generale и CaixaBank.

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