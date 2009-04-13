«Реал» взял кредит на 575 млн евро до 2049 года на реконструкцию «Бернабеу»

«Реал» получил финансирование для реконструкции «Сантьяго Бернабеу».
Испанскому клубу был одобрен кредит на сумму в 575 миллионов евро сроком на 30 лет со ставкой в 2,5%.
Деньги для строительства будут поделены на три транша и поступят в клуб в июле 2019 года, 2020 года и 2021 года.
Ежегодный платеж, начиная с 30 июля 2023 года, составит 29,5 миллионов евро. Полностью «Реал» закроет кредит в июле 2049 года.
Профинансируют проект JP Morgan и Bank of America Merrill Lynch в коллаборации с Banco Santander, Societe Generale и CaixaBank.
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