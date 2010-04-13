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    СКА подтвердил переход Гусева в «Вегас», Гаврикова – в «Коламбус»

    Теги СКА Сборная России по хоккею переходы Коламбус НХЛ КХЛ Вегас Никита Гусев Владислав Гавриков ЧМ-2019 Хоккей

    СКА подтвердил отъезд форварда Никиты Гусева и защитника Владислава Гаврикова в НХЛ.

    Гусев на время плей-офф присоединится к «Вегасу», а Гавриков – к «Коламбусу». Хоккеисты получили возможность принять участие в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

    Права на игроков в КХЛ будут закреплены за петербургским клубом.

    С Гусевым и Гавриковым достигнута договоренность о том, что в случае вылета «Вегаса» и «Коламбуса» из плей-офф они пополнят состав сборной России и примут участие в чемпионате мира, который стартует 10 мая. Первый раунд Кубка Стэнли завершается 24 апреля, второй – 7-8 мая.

    Напомним, Гусев перешел в СКА в 2015 году. Вместе с командой он стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина. Гавриков переехал в Петербург в 2017 году и в составе СКА стал обладателем Кубка Континента.

    В статусе игроков СКА и сборной России оба выиграли золотые медали Олимпийских игр в Пхенчхане.

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