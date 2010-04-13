СКА подтвердил переход Гусева в «Вегас», Гаврикова – в «Коламбус»

СКА подтвердил отъезд форварда Никиты Гусева и защитника Владислава Гаврикова в .

Гусев на время плей-офф присоединится к «Вегасу», а Гавриков – к . Хоккеисты получили возможность принять участие в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

Права на игроков в будут закреплены за петербургским клубом.

С Гусевым и Гавриковым достигнута договоренность о том, что в случае вылета и «Коламбуса» из плей-офф они пополнят состав сборной России и примут участие в чемпионате мира, который стартует 10 мая. Первый раунд Кубка Стэнли завершается 24 апреля, второй – 7-8 мая.

Напомним, Гусев перешел в в 2015 году. Вместе с командой он стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина. Гавриков переехал в Петербург в 2017 году и в составе стал обладателем Кубка Континента.

В статусе игроков и сборной России оба выиграли золотые медали Олимпийских игр в Пхенчхане.