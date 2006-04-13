Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Гран-при Китая. Квалификация. Боттас выиграл поул, Хэмилтон – второй, Феттель – третий, Квят – 11-й

    Теги результаты Гран-при Китая Феррари Кими Райкконен Макларен Льюис Хэмилтон Роберт Кубица Ред Булл Уильямс Торо Россо Себастьян Феттель Ромен Грожан Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс-младший Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Даниэль Риккардо Даниил Квят Рено Кевин Магнуссен Антонио Джовинацци Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Рейсинг Пойнт Авто

    Гран-при Китая
    Шанхай Интернэшнл, Шанхай
    13 апреля 2019 года
    Квалификация

      Пилот Команда Q1 Q2 Q3 Кр.
    1 Валттери Боттас «Мерседес» 1.32,658 1.31,728 1.31,547 16
    2 Льюис Хэмилтон «Мерседес» 1.33,115 1.31,637 1.31,570 16
    3 Себастьян Феттель «Феррари» 1.33,557 1.32,232 1.31,848 17
    4 Шарль Леклер «Феррари» 1.32,712 1.32,324 1.31,865 16
    5 Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1.33,274 1.32,369 1.32,089 14
    6 Пьер Гасли «Ред Булл» 1.33,863 1.32,948 1.32,930 14
    7 Даниэль Риккардо «Рено» 1.33,709 1.33,214 1.32,958 18
    8 Нико Хюлькенберг «Рено» 1.33,644 1.32,968 1.32,962 15
    9 Кевин Магнуссен «Хаас» 1.34,036 1.33,150 - 16
    10 Ромен Грожан «Хаас» 1.33,752 1.33,156 - 15
    11 Даниил Квят «Торо Россо» 1.33,783 1.33,236   12
    12 Серхио Перес «Рейсинг Пойнт» 1.34,026 1.33,299   12
    13 Кими Райкконен «Альфа Ромео» 1.34,125 1.33,419   12
    14 Карлос Сайнс-младший «Макларен» 1.33,686 1.33.523   12
    15 Ландо Норрис «Макларен» 1.34,148 1.33,967   12
    16 Ланс Стролл  «Рейсинг Пойнт» 1.34,292     6
    17 Джордж Расселл «Уильямс» 1.35,253     9
    18 Роберт Кубица «Уильямс» 1.35,281     9
    19 Антонио Джовинацци «Альфа Ромео» -     2
    20 Александр Албон  «Торо Россо» -     0

     

    🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
    Facebook | ВК | Twitter |Telegram

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться