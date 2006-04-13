Гран-при Китая. Квалификация. Боттас выиграл поул, Хэмилтон – второй, Феттель – третий, Квят – 11-й

Гран-при Китая
Шанхай Интернэшнл, Шанхай
13 апреля 2019 года
Квалификация
|Пилот
|Команда
|Q1
|Q2
|Q3
|Кр.
|1
|Валттери Боттас
|«Мерседес»
|1.32,658
|1.31,728
|1.31,547
|16
|2
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|1.33,115
|1.31,637
|1.31,570
|16
|3
|Себастьян Феттель
|«Феррари»
|1.33,557
|1.32,232
|1.31,848
|17
|4
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|1.32,712
|1.32,324
|1.31,865
|16
|5
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|1.33,274
|1.32,369
|1.32,089
|14
|6
|Пьер Гасли
|«Ред Булл»
|1.33,863
|1.32,948
|1.32,930
|14
|7
|Даниэль Риккардо
|«Рено»
|1.33,709
|1.33,214
|1.32,958
|18
|8
|Нико Хюлькенберг
|«Рено»
|1.33,644
|1.32,968
|1.32,962
|15
|9
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|1.34,036
|1.33,150
|-
|16
|10
|Ромен Грожан
|«Хаас»
|1.33,752
|1.33,156
|-
|15
|11
|Даниил Квят
|«Торо Россо»
|1.33,783
|1.33,236
|12
|12
|Серхио Перес
|«Рейсинг Пойнт»
|1.34,026
|1.33,299
|12
|13
|Кими Райкконен
|«Альфа Ромео»
|1.34,125
|1.33,419
|12
|14
|Карлос Сайнс-младший
|«Макларен»
|1.33,686
|1.33.523
|12
|15
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|1.34,148
|1.33,967
|12
|16
|Ланс Стролл
|«Рейсинг Пойнт»
|1.34,292
|6
|17
|Джордж Расселл
|«Уильямс»
|1.35,253
|9
|18
|Роберт Кубица
|«Уильямс»
|1.35,281
|9
|19
|Антонио Джовинацци
|«Альфа Ромео»
|-
|2
|20
|Александр Албон
|«Торо Россо»
|-
|0
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