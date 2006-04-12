Уход Билялетдинова из «Ак Барса», конфликт Гулиева с американцем, победа «Арсенала» над «Наполи», показания Соловчука в суде и другие новости утра

1. Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса». Формально он остается в клубе как почетный президент хоккейной академии. И все равно это повод вспомнить главное из карьеры тренера-колосса. Занять освободившийся пост может Квартальнов или даже Быков.

2. В 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» победил «Наполи», «Челси» обыграл «Славию», «Вильярреал» уступил «Валенсии». Ответные матчи пройдут через неделю.

3. Заседание по делу Кокорина и Мамаева прерывали из-за сообщения о минировании, но затем возобновили. Суд заслушал водителя Соловчука и официанта из «Кофемании», рассказавшего о борьбе за сердце форварда «Зенита».

4. Хавбек «Спартака» Гулиев сломал нос пешеходу-американцу в дорожном конфликте и может быть оштрафован за нарушение ПДД.

5. У Месси нет значительных повреждений после удара по лицу в матче с «МЮ».

6. Удары по лицу сейчас в тренде. Левандовски и Коман подрались на тренировке «Баварии».

7. В Кубке Стэнли «Бостон» проиграл «Торонто», «Вашингтон» победил «Каролину». Овечкин забросил, а Свечников сделал дубль в своем первом матче плей-офф НХЛ.

8. Георгиев, Ковальчук и Гусев вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ-2019. Все бы ничего, но Никита вроде как собрался в «Вегас». Роман Ротенберг считает эту информацию враньем, а вот Даррен Дрегер скорее подтверждает.

9. Финал Кубка России по футболу состоится в Самаре.

10. Права на показ английской премьер-лиги в РФ теперь у Rambler Group. Шмурнова и Черданцева комментировать не позовут.

11. «Тоттенхэм» опубликовал информацию о травмах своих звезд. У Кейна повреждена боковая связка голеностопа, у Алли перелом руки, но не серьезный, по всей видимости.

12. Диего Коста дисквалифицирован на 8 матчей за оскорбление судьи и пропустит остаток сезона.

13. Галицкий возглавил в РФС комитет детско-юношеского футбола. Гинер остался ключевой фигурой в финансовом комитете.

14. Шипулин подал документы для участия в праймериз «Единой России».

15. Австралийский регбийный союз решил убрать из сборной Фолау после его слов «все геи окажутся в аду». Спортсмен, вероятно, пропустит Кубок мира.

16. Кихира с мировым рекордом выиграла короткую программу на командном чемпионате мира. Туктамышева – 2-я, Самодурова – 6-я. Среди мужчин лучшим был Чен. Лазукин – 5-й, Самарин – 12-й. Турнир продолжится сегодня.

17. В НБА пора отставок. «Сакраменто» сплавил Йергера. «Мемфис» уволил Бикерстаффа. Дрю покинул пост тренера «Кливленда».

Цитата. Кокорин о Соловчуке: «Зачем мы вообще тут сидим? Зачем он меняет показания?»