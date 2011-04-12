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    Командный чемпионат мира. Забияко и Энберт, Джеймс и Сипре представят короткие программы

    Теги сборная России результаты сборная Канады сборная Франции Александр Энберт сборная США сборная Японии сборная Италии Ванесса Джеймс Николь Делла Моника пары Кирстен Мур-Тауэрс Эшли Кэйн командный чемпионат мира (World Team Trophy) Маттео Гуаризе Майкл Маринаро Морган Сипре Наталья Забияко Тимоти ЛеДюк Рику Миура Сойя Ичихаши Фигурное катание

    12 апреля в Фукукоке на командном чемпионате мира пары представят короткие программы. 

    Командный чемпионат мира (World Team Trophy)

    Фукуока, Япония

    Пары

    Короткая программа

    Начало – 10.00 по московскому времени. Смотрите в эфире Первого канала. 

    Первая разминка

    1. Рику Миура – Сойя Ичихаши (Япония)
    2. Эшли Кэйн – Тимоти ЛеДюк (США)
    3. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада)

    Вторая разминка

    4. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия)
    5. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция)
    6. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 10.47 по московскому времени

    Расписание командного чемпионата мира по фигурному катанию

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    Опрос

    Кто выиграет командный чемпионат мира по фигурному катанию?

    6310 голосов 6
    • США
      34%
    • Россия
      37%
    • Япония
      24%
    • Канада
      2%
    • Франция
      2%
    • Италия
      1%

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