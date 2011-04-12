Командный чемпионат мира. Забияко и Энберт, Джеймс и Сипре представят короткие программы

12 апреля в Фукукоке на командном чемпионате мира пары представят короткие программы.
Командный чемпионат мира (World Team Trophy)
Фукуока, Япония
Пары
Короткая программа
Начало – 10.00 по московскому времени. Смотрите в эфире Первого канала.
Первая разминка
1. Рику Миура – Сойя Ичихаши (Япония)
2. Эшли Кэйн – Тимоти ЛеДюк (США)
3. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада)
Вторая разминка
4. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия)
5. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция)
6. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 10.47 по московскому времени