Командный чемпионат мира. Забияко и Энберт, Джеймс и Сипре представят короткие программы

12 апреля в Фукукоке на командном чемпионате мира пары представят короткие программы.

Командный чемпионат мира (World Team Trophy)

Фукуока, Япония

Пары

Короткая программа

Начало – 10.00 по московскому времени. Смотрите в эфире Первого канала.

Первая разминка

1. Рику Миура – Сойя Ичихаши (Япония)

2. Эшли Кэйн – Тимоти ЛеДюк (США)

3. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада)

Вторая разминка

4. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия)

5. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция)

6. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 10.47 по московскому времени

Расписание командного чемпионата мира по фигурному катанию