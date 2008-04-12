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    «Спартак» об инциденте с Гулиевым: «К игроку применены строгие дисциплинарные санкции»

    Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Аяз Гулиев Футбол

    «Спартак» выступил с заявлением относительно дорожного конфликта с участием полузащитника команды Аяза Гулиева, сломавшего нос американцу.

    «10 апреля произошел дорожный инцидент с участием полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева. По дороге на тренировку команды игрок красно-белых вступил в конфликт с пешеходом и применил по отношению к нему грубую физическую силу.

    Впоследствии стороны уладили конфликт, и пострадавший заявил, что не имеет претензий к футболисту. Однако, изучив обстоятельства произошедшего, руководство ФК «Спартак-Москва» приняло решение применить к Гулиеву строгие дисциплинарные санкции.

    Наш клуб осуждает любые проявления насилия и считает подобное поведение своего игрока недопустимым», – говорится в заявлении на официальном сайте московского клуба.

    Гулиев может быть оштрафован за нарушение ПДД после драки с пешеходом

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