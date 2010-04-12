Командный чемпионат мира. Синицина и Кацалапов, Пападакис и Сизерон выйдут на лед с произвольными танцами

Сегодня в Фукуоке на командном чемпионате мира танцевальные дуэты представят произвольные танцы.
Командный чемпионат мира (World Team Trophy)
Фукуока, Япония
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 11.25 по московскому времени. Смотрите в эфире Первого канала на нашем сайте.
Первая разминка
1. Мисато Коматсубара – Тим Колето (Япония)
2. Кэйтлин Уивер – Эндрю Поже (Канада)
3. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия)
Вторая разминка
4. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США)
5. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 12.00 по московскому времени
6. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)
Положение после ритм-танца
1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 87,31
2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 84,57
3. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 82,86
4. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 80,25
5. Кэйтлин Уивер – Эндрю Поже (Канада) – 79,60
6. Мисато Коматсубара – Тим Колето (Япония) – 60,93