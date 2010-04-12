Командный чемпионат мира. Синицина и Кацалапов, Пападакис и Сизерон выйдут на лед с произвольными танцами

Сегодня в Фукуоке на командном чемпионате мира танцевальные дуэты представят произвольные танцы.

Командный чемпионат мира (World Team Trophy)

Фукуока, Япония

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 11.25 по московскому времени. Смотрите в эфире Первого канала на нашем сайте.

Первая разминка

1. Мисато Коматсубара – Тим Колето (Япония)

2. Кэйтлин Уивер – Эндрю Поже (Канада)

3. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия)

Вторая разминка

4. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США)

5. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 12.00 по московскому времени

6. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)

Положение после ритм-танца

1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 87,31

2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 84,57

3. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 82,86

4. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 80,25

5. Кэйтлин Уивер – Эндрю Поже (Канада) – 79,60

6. Мисато Коматсубара – Тим Колето (Япония) – 60,93

Расписание командного чемпионата мира по фигурному катанию