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    Командный чемпионат мира. Синицина и Кацалапов, Пападакис и Сизерон выйдут на лед с произвольными танцами

    Теги Кэйтлин Уивер Эндрю Поже сборная России результаты танцы на льду сборная Канады сборная Франции сборная США сборная Японии сборная Италии Никита Кацалапов Виктория Синицина командный чемпионат мира (World Team Trophy) Габриэла Пападакис Гийом Сизерон Мэдисон Хаббелл Захари Донохью Марко Фабри Шарлен Гиньяр Тим Колето Мисато Коматсубара Фигурное катание

    Сегодня в Фукуоке на командном чемпионате мира танцевальные дуэты представят произвольные танцы. 

    Командный чемпионат мира (World Team Trophy)

    Фукуока, Япония

    Танцы на льду

    Произвольный танец

    Начало – 11.25 по московскому времени. Смотрите в эфире Первого канала на нашем сайте. 

    Первая разминка

    1. Мисато Коматсубара – Тим Колето (Япония)
    2. Кэйтлин Уивер – Эндрю Поже (Канада)
    3. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия)

    Вторая разминка

    4. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) 
    5. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 12.00 по московскому времени
    6. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)

    Положение после ритм-танца

    1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 87,31
    2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 84,57
    3. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 82,86
    4. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 80,25
    5. Кэйтлин Уивер – Эндрю Поже (Канада) – 79,60
    6. Мисато Коматсубара – Тим Колето (Япония) – 60,93

    Расписание командного чемпионата мира по фигурному катанию

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    Опрос

    Кто выиграет командный чемпионат мира по фигурному катанию?

    6516 голосов 6
    • США
      34%
    • Россия
      37%
    • Япония
      24%
    • Канада
      2%
    • Франция
      2%
    • Италия
      1%

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