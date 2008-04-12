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    Назаров о митинге за свободу Рунета: «Панарин находится в Америке. У него все хорошо, он думает, что это шутки-прибаутки»

    Теги Коламбус НХЛ Андрей Назаров Артемий Панарин политика Хоккей

    Известный тренер Андрей Назаров высказался касательно высказывания нападающего «Коламбуса» Артемия Панарина о митинге за свободу Рунета.

    «Я видел, как случился Майдан. На тот момент я тренировал донецкий «Донбасс», был главный тренер сборной Украины.

    Я видел, как это случилось. Я видел, что интернет – это не зло, а даже хуже большевистских листовок.

    Расскажу одну историю. Мы возвращаемся с плей-офф. В Донецке лежит груда цветов. Ко мне подбегают финны, спрашивают, что за цветы здесь лежат.

    Я говорю: «Да вчера троих здесь зарезали, митинг шел». И автобус дальше поехал. После этого мы, конечно, проиграли второй раунд плей-офф и закончили, а финны уехали домой.

    То есть с этим случаются печальные истории, я всех призываю очень бдительно и аккуратно к этому относиться.

    Артемий находится в Америке, у него все хорошо, он думает, что это шутки-прибаутки, а на самом деле это все серьезно. А в Госдуме пытаются защитить народ. И это никакой не патриотизм, это чисто самосохранение.

    Поэтому я просто попросил Артемия, так как имею на это право по-человечески сказать ему, раз никто больше не может открыть ему глаза», – сказал Назаров в программе «Игра в тело».

    Панарин о митинге за свободу Рунета: «Как можно настолько бояться собственных граждан?»

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