Болельщики «Челси» скандировали «Салах – террорист». Троих не пустили на матч со «Славией»

Болельщики «Челси» оскорбляли нападающего Мохамеда Салаха перед матчем своей команды со «Славией» (1:0) в Лиге Европы.

В интернете появилось видео, как шесть фанатов лондонского клуба скандируют «Салах – террорист» в одном из баров Праги.

идентифицировал трех человек и не дал им посетить матч со «Славией», не пропустив на трибуну. Личности остальных не были установлены.

Оба клуба осудили поведение болельщиков. «Челси» находит все формы дискриминационного поведения отвратительными. Когда у нас будет четкое свидетельство, что это держатели абонементов клуба, мы примем все самые строгие меры против них. Такие персоналии – позор для большинства болельщиков «Челси», которые не потерпят их в клубе», – говорится в заявлении «Челси».

«Видео, которое распространяется в соцсетях, демонстрирует мерзкие дискриминационные кричалки, направленные на одного их наших игроков. В этом сезоне по всему миру происходят дискриминационные вещи, атаки ненависти в соцсетях. За такое поведение нужно нести ответ», – говорится в заявлении «Ливерпуля».

В отношении Салаха ранее проявляли расизм болельщики «Вест Хэма».