«Барса» победила «МЮ», «Аякс» сдержал «Юве», Знарок возглавит «Спартак», Кокорин и Мамаев погуляли на 264 тысячи и другие новости утра

1. В первых матчах 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Барселоне» (0:1), пропустив автогол Люка Шоу, «Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Аяксом» (1:1). Криштиану Роналду забил 125-й гол в 161-й игре ЛЧ, а «Юнайтед» потерпел четвертое поражение в пяти последних матчах.

Уже сегодня в 1/4 ЛЕ встретятся «Арсенал» и «Наполи» – одни из главных фаворитов на победу в турнире. В этом розыгрыше клуб Эмери забил 15 мячей. Покажут ли команды результативный футбол? Статистика против: в 8 из 9 последних матчах «Арсенала» в ЛЕ не отличались обе команды. Кто победит? Получи 1 000 рублей на ставку бесплатно и сделай свой выбор.

2. В Кубке Стэнли Евгений Малкин набрал 2 (1+1) очка, но это не спасло «Питтсбург» в матче с «Айлендерс» (3:4 ОТ). «Коламбус» одержал суперволевую победу над «Тампой» (4:3), отыгравшись с 0:3. Другие результаты – здесь.

3. Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон – лучший игрок 22-го тура РПЛ. Он забил два мяча «Спартаку».

4. Ветеран «Далласа» Дирк Новицки объявил о завершении карьеры после своего последнего домашнего матча за «Мэверикс».

5. На суде выяснилось, что компания Александра Кокорина и Павла Мамаева потратила в «Кофемании», где случился конфликт с Паком, больше 264 тысяч рублей.

6. Консультант сборной России Олег Знарок возглавит «Спартак». Контракт будет подписан по схеме «1+1».

7. Матч ЦСКА – «Оренбург» начнется на 2,5 часа раньше, чтобы болельщики успели на финал Кубка Гагарина.

8. Казанский «Зенит» во втором полуфинальном матче победил «Перуджу» и вышел в финал волейбольной Лиги чемпионов.

9. «Транстелеком» может продать 90,9% акций «Локомотива» за 3,4 млрд рублей другой структуре РЖД.

10. Защитник Егор Яковлев покинет систему «Нью-Джерси» и подпишет контракт с «Металлургом».

11. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что осенью проведет бой с победителем пары Холлоуэй – Порье. Ориентировочная дата – 7 сентября.

12. В НБА определились все пары участников плей-офф. Результаты дня – здесь.

Цитаты дня.

«Мы на одно очко отставали от 2-го места, а не боролись за выживание. Может, решение было поспешным». Массимо Каррера об отставке.

Бариста «Кофемании»: «Кирилл Кокорин был самым агрессивным. Он из-за спин друзей бил человека».

«Чтобы пригласить Роналду в Дагестан, нужно ему охрану нанимать. Не хочу за его жизнь отвечать». Но потом Хабиб заметил, что в Дагестане безопасно.

«Все геи, пьяницы и атеисты окажутся в аду». Игрок сборной Австралии по регби выступил в инстаграме.

Комментатор Константин Генич о трансляции матча «МЮ» – «Барса»: «Перестаньте докапываться! Я не знаю, что со звуком».

«Роналду не лучший в мире. «Ювентусу» до «Реала» расти еще лет 200». Так считает Евгений Гинер.