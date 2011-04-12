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    Гулиев о дорожном конфликте: «Мне стыдно перед болельщиками «Спартака»

    Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Аяз Гулиев Футбол

    Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев сделал заявление после того, как стал участником дорожного конфликта, в ходе которого он сломал нос американцу.

    «Я повел себя агрессивно и признаю свою вину. Хочу еще раз принести извинения пострадавшему.

    А еще прошу прощения у родного клуба, который воспитывал во мне совсем другие принципы. И у болельщиков красно-белых, перед которыми мне сейчас очень стыдно...

    Эта история станет для меня уроком на всю жизнь!» – сказал Гулиев.

    «Спартак» об инциденте с Гулиевым: «К игроку применены строгие дисциплинарные санкции»

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