«Тампа» – «Коламбус». Кучеров был удален до конца матча за толчок Нутиваары на борт

Форвард Никита Кучеров был удален до конца второго матча серии первого раунда Кубка Стэнли против (1:5, 0-2) за толчок на борт Маркуса Нутиваары.

Эпизод произошел за 4,5 минуты до конца третьего периода. Сначала Кучеров получил малый штраф за подножку на Нутивааре, а затем толкнул его на борт. Это привело к потасовке, по итогам которой дисциплинарные штрафы получили Виктор Хедман и Джош Андерсон.

Россиянин провел на льду 20 минут 36 секунд (3:40 – в большинстве, полезность «-1», итого 17 минут штрафа) и нанес 3 броска в створ ворот. Также применил 1 силовой прием. Статистика потерь и перехватов – 2:1.

В 2 матчах текущего плей-офф на счету Кучерова нет очков. В 64 кубковых матчах за карьеру у него 59 (29+30) баллов.