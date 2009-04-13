Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    «Тампа» – «Коламбус». Кучеров был удален до конца матча за толчок Нутиваары на борт

    Теги Тампа-Бэй Кубок Стэнли Коламбус НХЛ Никита Кучеров Маркус Нутиваара Хоккей

    Форвард «Тампы» Никита Кучеров был удален до конца второго матча серии первого раунда Кубка Стэнли против «Коламбуса» (1:5, 0-2) за толчок на борт Маркуса Нутиваары. 

    Эпизод произошел за 4,5 минуты до конца третьего периода. Сначала Кучеров получил малый штраф за подножку на Нутивааре, а затем толкнул его на борт. Это привело к потасовке, по итогам которой дисциплинарные штрафы получили Виктор Хедман и Джош Андерсон.  

    Россиянин провел на льду 20 минут 36 секунд (3:40 – в большинстве, полезность «-1», итого 17 минут штрафа) и нанес 3 броска в створ ворот. Также применил 1 силовой прием. Статистика потерь и перехватов – 2:1. 

    В 2 матчах текущего плей-офф на счету Кучерова нет очков. В 64 кубковых матчах за карьеру у него 59 (29+30) баллов. 

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться