Алина Загитова: «Думала сняться с чемпионата мира, потому что у меня не получались прыжки. Я не хотела позорить Россию»

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о том, как думала сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме, где завоевала золото.

«Была очень сложная подготовка, и как раз вес играл роль, еще наложилось то, что у меня не получались прыжки и... Я просто не хотела позорить Россию. Потому что я выступаю не только за себя, но и за Россию.

Тренеры со мной очень много разговаривали, очень много людей было задействовано в том, чтобы я все-таки поехала на чемпионат мира. Было очень много слов поддержки. После этого я поняла, что не могу подвести этих людей, Россию и себя», – сказал Загитова в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Загитову так обожают, что едут из других городов только ради ее телесъемки