Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Алина Загитова: «Думала сняться с чемпионата мира, потому что у меня не получались прыжки. Я не хотела позорить Россию»

    Теги чемпионат мира сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

    Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о том, как думала сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме, где завоевала золото.

    «Была очень сложная подготовка, и как раз вес играл роль, еще наложилось то, что у меня не получались прыжки и... Я просто не хотела позорить Россию. Потому что я выступаю не только за себя, но и за Россию.

    Тренеры со мной очень много разговаривали, очень много людей было задействовано в том, чтобы я все-таки поехала на чемпионат мира. Было очень много слов поддержки. После этого я поняла, что не могу подвести этих людей, Россию и себя», – сказал Загитова в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

    Загитову так обожают, что едут из других городов только ради ее телесъемки

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться