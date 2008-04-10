ЦСКА в финале Кубка Гагарина, «Тоттенхэм» победил «Ман Сити» в ЛЧ, Слуцкий дисквалифицирован и другие новости утра

1. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА победил СКА в 7-м матче и сыграет в финале с «Авангардом». Для москвичей это второй подряд заход на трофей, а СКА играл в финале плей-офф лишь в двух из 11 сезонов.

2. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ливерпуль» дома победил «Порту» благодаря голам Фирмино и Кейта (400-я виктория Клоппа в карьере), а мяч Сон Хын Мина помог «Тоттенхэму» на своем поле обыграть «Ман Сити». Но еще ничего не решено, тем более Кейн получил травму.

Уже сегодня «МЮ» сыграет против «Барселоны» в 1/4 ЛЧ. Главный вопрос, который волнует Сульшера: как остановить Месси? Прямо сейчас Лео в огне: забил за клуб в 6 играх подряд. А у «МЮ» серьезные проблемы в обороне: проиграли 3 из 4 последних матчей, пропустив по 2 мяча. Сможет ли Сульшер придумать, как закрыть Месси?

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3. Поцелуи, влечение, имитация интима на первом заседании в суде по делу Кокорина и Мамаева, где выступили 3 свидетеля. Продолжение – в среду.

4. Слуцкий дисквалифицирован на один матч за критику судьи. Он назвал его «худшим в мире».

5. Путин выступил за включение шведских клубов в состав КХЛ. Но «шведский истеблишмент не заинтересован» в этом.

6. В НБА «Майами» победил «Филадельфию», «Оклахома-Сити» обыграл «Хьюстон». Другие результаты – здесь.

7. Госдума приняла закон о штрафах для спортсменов за допинг – до 50 тысяч рублей. За распространение – больше.

8.Основной вратарь «Спартака» Селихов пропустит месяц из-за перелома пальца.

9. Футбол и авто. Тренера сборной Аргентины Скалони сбил автомобиль, аргентинец ехал на велосипеде и получил порезы и ушибы. Хавбек «Челси» Дринкуотер попал в ДТП в нетрезвом виде, будет суд.

10. Отставки. «Химки» уволили Шалимова. «Фиорентина» приняла отставку Пиоли. Талалаев ушел из «Пюника». Баума и Леманна убрали из «Аугсбурга».

11. ATP переделала промо грунтового сезона из-за критики. Центральной фигурой постера был Федерер, а не Надаль.

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