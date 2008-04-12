Клопп о матче с «Челси»: «Мы выставим 13 игроков, двое будут играть только против Азара»

Главный тренер Юрген Клопп поделился мнением о полузащитнике Эдене Азаре в преддверии матча 34-го тура АПЛ с .

«Мы выставим 13 игроков, двое будут играть только против Азара.

Чтобы он не смог блеснуть, нужно исключить передачи в его адрес. Это сложно, потому что когда он получит мяч, будет уже слишком поздно.

Нужно пытаться прочитать его игру и возможные передачи. Против него нельзя защититься один в один, нужна помощь.

Однажды Азар может стать лучшим игроком в мире. У него блестящая карьера, и это еще не конец. У него много способностей, которые мне нравятся в футболистах: сила, скорость, уверенность в себе. Он хороший игрок.

Как и все хорошие футболисты, он будет играть против нас, а мы попытаемся сделать все, чтобы выключить хотя бы пару его навыков. Это поможет нам», – сказал Клопп.