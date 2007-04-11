Ротенберг о переходе Гусева в «Вегас»: «Это вранье»

Вице-президент СКА Роман Ротенберг прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего Никиты Гусева из клуба.

Ранее сообщалось, что хоккеист расторгнет контракт со СКА и может сыграть за «Вегас» в плей-офф .

«Это вранье. Спрашивайте у тех, кто это написал», – сказал Ротенберг.

В нынешнем сезоне Гусев набрал 82 (17+65) очка в 62 матчах регулярного чемпионата . В плей-офф провел 18 игр и отметился 19 (9+10) баллами.

«Голден Найтс» проиграли со счетом 2:5 в первом матче серии плей-офф.