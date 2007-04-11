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    Ротенберг о переходе Гусева в «Вегас»: «Это вранье»

    Теги СКА возможные переходы НХЛ КХЛ Вегас Никита Гусев Роман Ротенберг Хоккей

    Вице-президент СКА Роман Ротенберг прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего Никиты Гусева из клуба. 

    Ранее сообщалось, что хоккеист расторгнет контракт со СКА и может сыграть за «Вегас» в плей-офф НХЛ.

    «Это вранье. Спрашивайте у тех, кто это написал», – сказал Ротенберг. 

    В нынешнем сезоне Гусев набрал 82 (17+65) очка в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф провел 18 игр и отметился 19 (9+10) баллами.

    «Голден Найтс» проиграли «Сан-Хосе» со счетом 2:5 в первом матче серии плей-офф.

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