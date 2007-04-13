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    Кубок Стэнли. Кучеров может быть дисквалифицирован за толчок Нутиваары на борт

    Теги Тампа-Бэй Кубок Стэнли Коламбус НХЛ Никита Кучеров Маркус Нутиваара Хоккей

    Форвард «Тампы» Никита Кучеров может получить дисквалификацию за нарушение правил во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Коламбуса» (1:5, 0-2).

    Россиянин был удален до конца матча за толчок на борт защитника «Блю Джекетс» Маркуса Нутиваары. 

    Сообщается, что на завтра Кучерову назначено слушание с Департаментом безопасности игроков НХЛ

    В 2 матчах текущего плей-офф обладатель «Арт Росс Трофи» не набрал очков. С его статистикой можно ознакомиться здесь

    «Тампа» – «Коламбус». Кучеров был удален до конца матча за толчок Нутиваары на борт

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