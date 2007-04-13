Кубок Стэнли. Кучеров может быть дисквалифицирован за толчок Нутиваары на борт

Форвард «Тампы» может получить дисквалификацию за нарушение правил во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли против (1:5, 0-2).

Россиянин был удален до конца матча за толчок на борт защитника «Блю Джекетс» Маркуса Нутиваары.

Сообщается, что на завтра Кучерову назначено слушание с Департаментом безопасности игроков .

В 2 матчах текущего плей-офф обладатель «Арт Росс Трофи» не набрал очков. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Тампа» – «Коламбус». Кучеров был удален до конца матча за толчок Нутиваары на борт