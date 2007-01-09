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    Mash: экспертиза МВД подтвердила, что Глушаков избивал жену

    Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Денис Глушаков Футбол

    Полиция на днях вызвала полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова и его жену Дарья для дачи повторных показаний.

    Как сообщает телеграм-канал Mash, экспертиза МВД показала, что Глушаков наносил жене побои легкой степени.

    Супруга футболиста Дарья обращалась с заявлением в полицию о том, что муж, по ее словам, распускал руки и грозил убить.

    На днях супругов вызывали для дачи повторных показаний.

    Следователь в течение недели должен определиться, заводить уголовное дело или нет.

    Mash: Глушаков сказал в полиции, что жена ему тоже изменяла, а «Спартак» всегда готовится к матчам в бане с девушками

    Жена Глушакова написала на мужа заявление в полицию из-за угрозы убийством

    Глушаков – жене: «Чтоб ты ##### сдохла, тварь ######. Я тебя, сука, тварь, сотру в порошок #####»

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