Mash: экспертиза МВД подтвердила, что Глушаков избивал жену

Полиция на днях вызвала полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова и его жену Дарья для дачи повторных показаний.

Как сообщает телеграм-канал Mash, экспертиза МВД показала, что Глушаков наносил жене побои легкой степени.

Супруга футболиста Дарья обращалась с заявлением в полицию о том, что муж, по ее словам, распускал руки и грозил убить.

На днях супругов вызывали для дачи повторных показаний.

Следователь в течение недели должен определиться, заводить уголовное дело или нет.

Mash: Глушаков сказал в полиции, что жена ему тоже изменяла, а «Спартак» всегда готовится к матчам в бане с девушками

Жена Глушакова написала на мужа заявление в полицию из-за угрозы убийством

Глушаков – жене: «Чтоб ты ##### сдохла, тварь ######. Я тебя, сука, тварь, сотру в порошок #####»