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    Адвокат Родченкова: «МОК и WADA ничего не сделают России. Они полностью скомпрометированы»

    Теги допинг МОК сборная России сборная России жен WADA Григорий Родченков Джим Уолден Ольга Голодец Биатлон

    Адвокат бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Джим Уолден считает, что МОК и WADA в любом случае не будут наказывать Россию за допинговые проблемы.

    Уолден отреагировал на слова вице-премьера правительства России по спорту Ольги Голодец о том, что между российской стороной и WADA «идут постоянные контакты».

    «Вот это шок! То, что Россия так темнит, только еще больше доказывает ее вину, о чем уже раньше говорил доктор Родченков. Нет сомнений, что МОК и WADA смотрят на ситуацию по-другому.

    Они полностью скомпрометированы, поэтому ничего не сделают России. Я надеюсь, что чистые атлеты со всего мира и спонсоры поднимут бунт. Они должны это сделать! Есть два стандарта правосудия: один для России, другой – для всего остального мира», – написал Уолден.

    Все праздники Россию прессуют из-за допинга. Если вы запутались, мы объясним

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