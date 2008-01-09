Адвокат Родченкова: «МОК и WADA ничего не сделают России. Они полностью скомпрометированы»

Адвокат бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Джим Уолден считает, что МОК и в любом случае не будут наказывать Россию за допинговые проблемы.

Уолден отреагировал на слова вице-премьера правительства России по спорту Ольги Голодец о том, что между российской стороной и WADA «идут постоянные контакты».

«Вот это шок! То, что Россия так темнит, только еще больше доказывает ее вину, о чем уже раньше говорил доктор Родченков. Нет сомнений, что и WADA смотрят на ситуацию по-другому.

Они полностью скомпрометированы, поэтому ничего не сделают России. Я надеюсь, что чистые атлеты со всего мира и спонсоры поднимут бунт. Они должны это сделать! Есть два стандарта правосудия: один для России, другой – для всего остального мира», – написал Уолден.

Все праздники Россию прессуют из-за допинга. Если вы запутались, мы объясним