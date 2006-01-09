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    Евролига. ЦСКА в гостях у «Дарушафаки», «Панатинаикос» примет «Баварию»

    Теги результаты ЦСКА Turkish Airlines Euroleague Маккаби FOX Панатинаикос Барселона Ласса AX Армани Эксчейндж Олимпия Будучность VOLI Дарушафака Бавария Баскетбол

    Сегодня в рамках 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА в гостях сыграет с турецкой «Дарушафакой».

    Греческий «Панатинаикос» примет немецкую «Баварию».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    17-й тур

    Дарушафака Турция  –  ЦСКА Россия
    Дата проведения
    9 января, 20.15, «Фольксваген Арена»
    Онлайн матча

    Панатинаикос Греция  –  Бавария Германия
    Дата проведения
    9 января, 22.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
    Онлайн матча

    Маккаби FOX Израиль  –  Будучность VOLI Черногория
    Дата проведения
    9 января, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
    Онлайн матча

    AX Армани Эксчейндж Олимпия Италия  –  Барселона Ласса Испания
    Дата проведения
    9 января, 22.45, «Медиоланум Форум»
    Онлайн матча

    Положение команд: Фенербахче Турция – 15-2, Реал Испания – 14-3, ЦСКА Россия – 12-4, Анадолу Эфес Турция – 11-6, Олимпиакос Греция – 11-6, Барселона Испания – 9-7, Милан Италия – 8-8, Бавария Германия – 8-8, Панатинаикос Греция – 7-9, Баскония Испания – 7-10, Жальгирис Литва – 7-10, Химки Россия – 7-10, Гран-Канария Испания – 6-11, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 5-11, Будучность Черногория – 3-13, Дарушафака Турция – 2-14.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Любишь баскетбол? Следи за Евролигой и болей за любимую команду!

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