Евролига. ЦСКА в гостях у «Дарушафаки», «Панатинаикос» примет «Баварию»

Сегодня в рамках 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА в гостях сыграет с турецкой «Дарушафакой».

Греческий «Панатинаикос» примет немецкую «Баварию».

Евролига

Регулярный чемпионат

17-й тур

Положение команд: Фенербахче Турция – 15-2, Реал Испания – 14-3, ЦСКА Россия – 12-4, Анадолу Эфес Турция – 11-6, Олимпиакос Греция – 11-6, Барселона Испания – 9-7, Милан Италия – 8-8, Бавария Германия – 8-8, Панатинаикос Греция – 7-9, Баскония Испания – 7-10, Жальгирис Литва – 7-10, Химки Россия – 7-10, Гран-Канария Испания – 6-11, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 5-11, Будучность Черногория – 3-13, Дарушафака Турция – 2-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.