Форвард из Индии Чхетри обошел Месси по голам за сборную. Из действующих игроков больше лишь у Роналду

Нападающий сборной Индии Сунил Чхетри забил 2 гола в стартовом матче Кубка Азии с Таиландом (4:1).

34-летний форвард забил 67 мячей за национальную команду страны.

Чхетри обогнал форварда , который забил за сборную Аргентины 65 голов.

Среди действующих футболистов на уровне сборных больше Чхетри забил лишь нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду (85 мячей).

Чхетри почти всю карьеру выступает в индийских клубах. В 2010-2011 годах он ездил в МЛС – в «Канзас-Сити», а в сезоне-2012/13 провел 3 матча за вторую команду лиссабонского «Спортинга».

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