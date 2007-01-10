Форвард из Индии Чхетри обошел Месси по голам за сборную. Из действующих игроков больше лишь у Роналду

Нападающий сборной Индии Сунил Чхетри забил 2 гола в стартовом матче Кубка Азии с Таиландом (4:1).
34-летний форвард забил 67 мячей за национальную команду страны.
Чхетри обогнал форварда Лионеля Месси, который забил за сборную Аргентины 65 голов.
Среди действующих футболистов на уровне сборных больше Чхетри забил лишь нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду (85 мячей).
Чхетри почти всю карьеру выступает в индийских клубах. В 2010-2011 годах он ездил в МЛС – в «Канзас-Сити», а в сезоне-2012/13 провел 3 матча за вторую команду лиссабонского «Спортинга».
Индийский супергерой обогнал Месси по голам за сборную. Впереди только Роналду