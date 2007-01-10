Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Форвард из Индии Чхетри обошел Месси по голам за сборную. Из действующих игроков больше лишь у Роналду

    Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Ювентус Барселона Лионель Месси серия А Италия Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Кубок Азии Сборная Индии по футболу Сунил Чхетри Футбол

    Нападающий сборной Индии Сунил Чхетри забил 2 гола в стартовом матче Кубка Азии с Таиландом (4:1).

    34-летний форвард забил 67 мячей за национальную команду страны.

    Чхетри обогнал форварда Лионеля Месси, который забил за сборную Аргентины 65 голов.

    Среди действующих футболистов на уровне сборных больше Чхетри забил лишь нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду (85 мячей).

    Чхетри почти всю карьеру выступает в индийских клубах. В 2010-2011 годах он ездил в МЛС – в «Канзас-Сити», а в сезоне-2012/13 провел 3 матча за вторую команду лиссабонского «Спортинга».

    Индийский супергерой обогнал Месси по голам за сборную. Впереди только Роналду

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться