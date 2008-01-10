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    «ПСЖ» вылетел в 1/4 финала Кубка лиги, который выигрывал пять лет подряд

    Теги ПСЖ лига 1 Франция Кубок Франции Генгам Томас Тухель Кубок лиги Франция Футбол

    «ПСЖ» проиграл «Генгаму» в матче 1/4 финала Кубка французской лиги (1:2) и вылетел из турнира.

    Команда Томаса Тухеля вела в счете, однако дважды пропустила в концовке матча.

    «ПСЖ» проиграл во внутреннем кубковом турнире (учитывая матчи Кубка Франции и Кубка лиги) впервые с 22 января 2014 года. Серия составляла 44 победы кряду.

    Парижане неизменно становились победителем Кубка французской лиги последние пять сезонов.

    «Генгам», который вышел в полуфинал, в текущем сезоне идет на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Франции, одержав всего две победы и набрав 11 очков.

    ПСЖ – Генгам 1:2 (0:0, 1:2)
    Дата проведения
    9 января, 23.05, «Парк де Пренс»
    Онлайн матча
    Голы:
    1:0 – 62 Неймар, 1:1 – 81, пенальти Нгбакото, 1:2 – 90, пенальти Тюрам.
    ПСЖАреоля, Керер, Тиаго Силва, Бернат, Маркиньос (Верратти, 46), Ди Мария (Кавани, 46), Дракслер (Дани Алвес, 75), Диаби, Менье, Неймар, Мбаппе.
    ГенгамЮнссон, Траоре, Кербра, Ребошу, Эбоа-Эбоа, Коко (Роделен, 90), Блас (Дидо, 75), Фири, До, Тюрам, Менди (Нгбакото, 73).
    Предупреждения:
    Кавани (90), Верратти (90), Неймар (90).
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