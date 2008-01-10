«ПСЖ» вылетел в 1/4 финала Кубка лиги, который выигрывал пять лет подряд

проиграл «Генгаму» в матче 1/4 финала Кубка французской лиги (1:2) и вылетел из турнира.

Команда Томаса Тухеля вела в счете, однако дважды пропустила в концовке матча.

«ПСЖ» проиграл во внутреннем кубковом турнире (учитывая матчи Кубка Франции и Кубка лиги) впервые с 22 января 2014 года. Серия составляла 44 победы кряду.

Парижане неизменно становились победителем Кубка французской лиги последние пять сезонов.

, который вышел в полуфинал, в текущем сезоне идет на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Франции, одержав всего две победы и набрав 11 очков.