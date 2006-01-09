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    Экс-девушка Роналду: «Вся жизнь Криштиану – ложь. Он запугивает мать своих детей и относится к ней как к дерьму. Чертов психопат»

    Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия светская хроника происшествия девушки и спорт Футбол

    Бывшая девушка Криштиану Роналду Жасмин Леннард выразила поддержку Кэтрин Майорге, которая обвиняет португальца в изнасиловании.

    «Призываю Кэтрин Майоргу и ее адвокатов выйти со мной на связь. Хочу помочь в расследовании дела об изнасиловании, у меня есть информация, которая поможет делу.

    Роналду думает, что ему это сойдет с рук. Не сейчас. У меня были отношения с ним, а в течение последних полутора лет мы общались почти ежедневно, и у меня есть сообщения и записи, которые будут важны для следствия.

    Криштиану признает и делится тем, что имеет серьезные проблемы с психическим здоровьем. Вся его жизнь – ложь. Чертов психопат.

    У меня сотни сообщений о том, что он принимает и смеется о том, как он психологически запугивает мать своих детей и относится к ней как к дерьму. Сообщения о всех случаях, когда он изменял ей. Истории сексуальных побед, которые повторяют истории Майорги.

    Криштиану сказал мне, если я встречусь с кем-то еще или если я уйду из дома, он меня похитит, а мое тело порежут, положат в сумку и бросят в реку. Да, у меня есть доказательства всего, что я говорю. Он психопат», – написала Жасмин в твиттере.

    Роналду обвиняют в изнасиловании, полиция возобновила расследование. Все очень серьезно

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