Малкин пожертвовал 4 млн рублей пострадавшим в Магнитогорске

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин пожертвовал 4 миллиона рублей пострадавшим в магнитогорской трагедии, сообщает пресс-служба «Металлурга».
Отмечается, что хоккеисты «Питтсбурга» проводят отдельный сбор средств, которые будут направлены на официальный счет для сбора пожертвований.
Игроки, тренеры и руководители магнитогорского «Металлурга» в ближайшие дни также завершат сбор денег для пострадавших.
Магнитогорск — родной город Малкина. 31 декабря 2018 года в городе произошел взрыв газа в жилом доме, в результате чего обрушился один из подъездов, разрушено 48 квартир, погибли 39 человек.