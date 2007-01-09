Малкин пожертвовал 4 млн рублей пострадавшим в Магнитогорске

Нападающий Евгений Малкин пожертвовал 4 миллиона рублей пострадавшим в магнитогорской трагедии, сообщает пресс-служба .

Отмечается, что хоккеисты проводят отдельный сбор средств, которые будут направлены на официальный счет для сбора пожертвований.

Игроки, тренеры и руководители магнитогорского «Металлурга» в ближайшие дни также завершат сбор денег для пострадавших.

Магнитогорск — родной город Малкина. 31 декабря 2018 года в городе произошел взрыв газа в жилом доме, в результате чего обрушился один из подъездов, разрушено 48 квартир, погибли 39 человек.