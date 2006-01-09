Вячеслав Караваев: «Чувствую себя европейцем. В Москву приезжаю – и тяжело»

Защитник Вячеслав Караваев сравнил жизнь в Европе и в России.

– Вошли во вкус европейской жизни? И чувствуете ли себя уже европейцем?

– Если честно – чувствую. Хоть и родился, и вырос в Москве, в Новогирееве, после Европы домой приезжаю – и тяжело. Какая-то суета, все несутся. Непривычно уже. Прага-то хоть большой город, а здесь – вообще тишина. И я уже втянулся в этот ритм жизни. От футбола ничто не отвлекает. Мне все нравится. Вот два велосипеда купил, ездим на них с девушкой, как обычные жители Арнема. Сейчас, правда, для великов уже холодно.

– И скучно не бывает? Вам же всего 23.

– Не сказал бы, что тут скучно. С ребятами в команде общаюсь, с девушкой. Она ВГИК закончила, теперь времени у нее стало больше. Но случаются проблемы с визами, поскольку мы не женаты. Поэтому иногда неделю-другую приходится проводить без нее.

Город маленький, но никакого «дня сурка» нет. Из Арнема час езды на машине в Амстердам, Дюссельдорф. Оберхаузен – классный город, Гаага, Гронинген красивы. Здесь все близко.

– Советуете всем молодым россиянам идти вашим карьерным путем?

– Не стоит обобщать. У каждого – своя история. Тот же Головин в основе сразу заиграл – и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Даже на чемпионат Европы в 20 лет поехал. Тем не менее все равно не остался и отправился в «Монако».

Я же уехал из России, потому что не играл. А был бы в составе армейцев постоянно – остался бы. У меня получилось пробиться через маленькие европейские клубы. Кто-то другой, попав в непривычную жизнь, замкнулся бы – и ничего не вышло.

– Когда видите, сколько футболисты зарабатывают в России, – зависть не берет?

– Нет. Дело не в деньгах. Смотрю на все, что происходит, и понимаю: когда играешь, деньги сами приходят. Взять даже в России ребят молодых – того же . Хорошо играют, работают, стабильно свой уровень доказывают – зарплата растет.

Надеюсь, тут буду прибавлять, и однажды появится более выгодное предложение. Может, в Европе, может, в России – ни от чего не зарекаюсь. Футбольная жизнь – такая штука, что никогда не знаешь, как все сложится. А зависти – никакой. Меня все устраивает, я доволен. Мои родители – тоже, – сказал Караваев.