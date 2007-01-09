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    «СДЗД»: «Зенит» близок к трансферу Скопинцева

    Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы Дмитрий Скопинцев Футбол

    Защитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев может перейти в «Зенит».

    Петербургский клуб близок к завершению трансфера 21-летнего игрока, сообщает «Спорт день за днем».

    О подписании контракта со Скопинцевым, выступавшим за молодежную команду «Зенита» в сезоне-2014/15, могут объявить до отъезда команды на первый сбор в Катар 15 января.

    Контракт Скопинцева с «Ростовом» рассчитан до 2023 года.

    В 15 матчах сезона РПЛ защитник сделал 2 голевые передачи.

    Ранее сообщалось об интересе к Скопинцеву со стороны «Спартака», но в итоге красно-белые подписали Айртона из «Флуминенсе».

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