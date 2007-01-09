«СДЗД»: «Зенит» близок к трансферу Скопинцева

Защитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев может перейти в «Зенит».
Петербургский клуб близок к завершению трансфера 21-летнего игрока, сообщает «Спорт день за днем».
О подписании контракта со Скопинцевым, выступавшим за молодежную команду «Зенита» в сезоне-2014/15, могут объявить до отъезда команды на первый сбор в Катар 15 января.
Контракт Скопинцева с «Ростовом» рассчитан до 2023 года.
В 15 матчах сезона РПЛ защитник сделал 2 голевые передачи.
Ранее сообщалось об интересе к Скопинцеву со стороны «Спартака», но в итоге красно-белые подписали Айртона из «Флуминенсе».