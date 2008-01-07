Устюгов и Непряева – вице-чемпионы «Тур де Ски», победа «Барселоны», поражение «Реала» и другие новости утра

1. Норвежка Остберг выиграла лыжную многодневку «Тур де Ски», опередив россиянку Непряеву. Однако Наталья, заняв второе место, стала первой в истории россиянкой, попавшей на подиум общего зачета. Здорово!

2. В мужском зачете первое место тоже у Норвегии. Клэбо стал чемпионом «Тур де Ски», а россиянин Устюгов отыграл у него больше минуты в последней гонке, но остался вторым. Подробнее успехи россиян на «Тур де Ски» разобраны здесь.

3. Главные воскресные события в футболе – матчи испанских грандов. «Мадрид» не выстоял против «Сосьедада», «Севилья» и «Атлетико» сыграли вничью, а вот «Барселона» победила. Между «блауграной» и «бланкос» уже 10 очков. У «Реала» кризис в атаке и в отношениях с арбитрами. Впрочем, в матче «Барселоны» судейство тоже сыграло некоторую роль.

4. Возможно, проблемы «Реала» решит официально оформленный переход Браима Диаса из «Манчестер Сити».

5. В Кубке Англии бывший клуб Диаса разгромил «Ротерхэм», а «Лестер» спасовал перед «Ньюпортом». Громче всех радовался «Барнет» – клуб из пучины низших лиг, пробившийся в 1/16 финала.

6. В НБА «Миннесота» разгромила «Лейкерс», но Тибодо был отправлен в отставку. Все результаты дня смотрите по ссылке.

7. В НХЛ «Вашингтон» победил «Детройт», а «Питтсбург» проиграл «Чикаго». Кузнецов набрал свое 300-е очко. «Лос-Анджелес» поместил Щербака на драфт отказов.

8. В КХЛ СКА победил «Йокерит», минское «Динамо» проиграло ЦСКА.

9. В финале теннисного турнира в Брисбене японец Нисикори обыграл россиянина Медведева.

10. Человек с распространенной японской фамилией Кобаяси выиграл «Турне четырех трамплинов», россиянин Климов – 15-й в общем зачете.

11. Напоследок еще щепотка футбола. Моуринью отказался возглавить «Бенфику». Жозе не сдается и хочет возглавить один из ведущих клубов Европы.

12. Легенда «Спартака», «Локомотива», ФК «Москва», «Динамо», еще раз «Локомотива» и еще раз «Спартака» Александр Самедов сможет познать замкадовский футбол после перехода в «Крылья Советов».

13. И в самом конце о другом футболе. В НФЛ идет плей-офф, если не боитесь спойлеров, вам сюда.

Цитата. Лука Модрич: «Игроки «Реала» не на своем уровне. Это не вопрос удачи, нужно сесть и поговорить как мужики»