«Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии, «Краснодар» купил шведского хавбека и другие новости утра

1. В 3-м раунде Кубка Англии «Ливерпуль» в гостях проиграл «Вулверхэмптону» и вылетел из турнира. Команда Юргена Клоппа проиграла два матча подряд впервые в этом сезоне.

В 1/16 финала «Арсенал» сыграет с «МЮ», «Ман Сити» – с «Бернли» и другие пары.

2. В КХЛ «Ак Барс» в гостях проиграл «Витязю», «Спартак» уступил «Авангарду». Вратарь «Авангарда» Бобков сделал 7-й шатаут в сезоне, догнав Хелльберга и Юханссона.

3. «Краснодар» объявил о переходе хавбека сборной Швеции Кристоффера Ольссона.

4. В НХЛ «Сент-Луис» обыграл «Филадельфию», у Тарасенко – 12-я шайба в сезоне. Все результаты дня – здесь.

5. «Зенит» досрочно вернул хавбека Эмилиано Ригони из «Аталанты», пишет Olé.

6. В НБА «Хьюстон» обыграл «Денвер», «Лейкерс» без Леброна оказались сильнее «Далласа» и другие результаты.

7. Бюджет «Салавата Юлаева» могут сократить в 1,5–2 раза.

8. Ушедший из «Спартака» Александр Самедов подпишет с «Крыльями» контракт до конца сезона.

9. «ПСЖ» отдал 120 тысяч евро за выход в 1/16 финала в Кубка Франции побежденному «Понтиви» из 5-го дивизиона.

10. Серхио Рамос и Килиан Мбаппе попали в команду года FIFA 19. Мохамед Салах – нет.

11. 9 января эксперты WADA повторно посетят московскую антидопинговую лабораторию.

12. Форвард «Барсы» Лео Месси станет акционером клуба Пике «Андорра» из 5-го дивизиона.

13. Несколько болельщиков провели акцию в поддержку Александра Кокорина возле «Газпром Арены». Мощное мероприятие.

14. В «Феррари» революция – перед стартом сезона неожиданно сменился руководитель команды.

Цитаты дня.

«Реал» попадет в Лигу Европы, несмотря на очередное домашнее поражение». Гари Линекер шутит.

«Рад, что все стереотипы о России оказались неправдой. Это очень европейская страна». Полузащитник ЦСКА Яка Бийол не шутит.

«Месси хотят сделать лидером, но он никогда им не будет». Диего Марадона умеет подбодрить.

«Поставьте принципы выше политики и не оправдывайте продление дедлайна для России». Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон продолжает переписку с главой комиссии по соответствию WADA.