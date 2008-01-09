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    Иско поставил лайк в твиттере под постом с критикой тренера «Реала» Солари

    Теги Сантьяго Солари Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Леганес Иско Каземиро Дани Себальос соцсети Футбол

    Полузащитник «Реала» Иско остался недоволен тем, что не был включен в стартовый состав на матч 1/8 финала Кубка Испании против «Леганеса».

    После этого решения главного тренера Сантьяго Солари один из пользователей твиттера (@iepanto) опубликовал пост с критикой в адрес аргентинского специалиста.

    «Он [Солари] ставит Дани Себальоса и Каземиро, который не в форме, и хоть он [Солари] закончил играть 20 лет назад, он скорее выпустит себя, чем Иско», – написал пользователь.

    Иско лайкнул твит, но спустя время убрал лайк.

    26-летний хавбек сборной Испании в этом сезоне реже появляется на поле. Неоднократно сообщалось о том, что он может сменить команду.

     

    Фото: As

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