Иско поставил лайк в твиттере под постом с критикой тренера «Реала» Солари

Полузащитник Иско остался недоволен тем, что не был включен в стартовый состав на матч 1/8 финала Кубка Испании против .

После этого решения главного тренера Сантьяго Солари один из пользователей твиттера (@iepanto) опубликовал пост с критикой в адрес аргентинского специалиста.

«Он [Солари] ставит Дани Себальоса и Каземиро, который не в форме, и хоть он [Солари] закончил играть 20 лет назад, он скорее выпустит себя, чем , – написал пользователь.

Иско лайкнул твит, но спустя время убрал лайк.

26-летний хавбек сборной Испании в этом сезоне реже появляется на поле. Неоднократно сообщалось о том, что он может сменить команду.

Фото: As