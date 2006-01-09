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    COPE: «Атлетико» претендует на Морату

    Теги Челси премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига возможные трансферы Альваро Мората Футбол

    Нападающий «Челси» Альваро Мората попал в сферу интересов «Атлетико».

    Мадридский клуб хочет усилить позицию форварда в связи с травмой Диего Косты, который не вернется до февраля.

    Спортивный директор «Атлетико» Андреа Берта сейчас находится в Лондоне. 

    На этой неделе запланирована встреча агента футболиста Хуанмы Лопеса с «Челси» в Лондоне. На игрока также претендуют «Севилья» и «Милан».

    Два сезона назад «Атлетико» был готов заплатить до 70 миллионов евро за Морату. Игрок тогда был согласен на переход.

    В 2017 году форвард перешел в «Челси» из «Реала», в системе которого был с 2008 по 2014 год, а также играл в сезоне-2016/17.

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