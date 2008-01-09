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    Эксперты WADA прибыли в Москву для получения данных антидопинговой лаборатории

    Теги допинг сборная России сборная России жен WADA РУСАДА московская антидопинговая лаборатория ТАСС Биатлон

    Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) прибыли в Россию для извлечения базы данных московской антидопинговой лаборатории, сообщили в пресс-службе организации.

    «Члены команды прибыли в Москву и с нетерпением ждут начала работы завтра. На данном этапе невозможно точно сказать, сколько времени это займет, но, возможно, два-три дня», – заявили в WADA.

    В середине декабря эксперты WADA уже посещали Москву, но не получили полный доступ к данным. Причиной стали проблемы с сертификацией оборудования на территории России.

    14-15 января комитет по соответствию WADA проведет заседание, на котором рассмотрит вопрос выполнения российской стороной условий восстановления РУСАДА.

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