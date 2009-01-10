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    Габриэл Жезус сделал первый покер в карьере. В матче с «Бертоном»

    Теги Сборная Бразилии по футболу Карлос Тевес Манчестер Сити премьер-лига Англия Серхио Агуэро Кубок английской лиги Этихад Стэдиум Бертон Габриэл Жезус Футбол

    «Манчестер Сити» разгромил «Бертон» (9:0) в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги.

    Покер сделал нападающий «горожан» Габриэл Жезус, забивший на 30-й, 34-й, 57-й и 65-й минутах.

    Жезус впервые в карьере забил 4 мяча в одной игре. Ранее он делал хет-трик в матче Лиги чемпионов с «Шахтером» (6:0).

    21-летний бразилец во второй раз забил три или более мячей на «Этихад Стэдиум» в составе «Сити». Только Карлос Тевес (4) и Серхио Агуэро (10) делали это чаще.

    С подробной статистикой Жезуса можно ознакомиться здесь.

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