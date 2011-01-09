Крушельницкий обратился за финансовой помощью для открытия апелляции в CAS. Ему нужна тысяча долларов

Андрей Митьков, агент российского керлингиста Александра Крушельницкого, сообщил, что спортсмен нуждается в финансовой помощи для уплаты пошлины, чтобы открыть апелляцию по дисквалификации за допинг в -2018.

«Несмотря на поданный в Международный арбитражный совет (ICAS) запрос о бесплатной юридической помощи, не позднее пятницы, 11 января, необходимо оплатить пошлину – 1 тысячу швейцарских франков (около тысячи долларов – Sports.ru). В этом случае дело будет открыто, в противном – нет.

Денег нет, сами найти пока не можем. Если какой-то неравнодушный человек сможет помочь Александру финансово в его стремлении докопаться до истины, будем благодарны», – написал Митьков.

Допинг-проба Крушельницкого, взятая на Олимпийских играх в Пхенчхане, дала положительный результат на мельдоний. Спортсмен, завоевавший вместе со своей женой Анастасией Брызгаловой бронзу Игр-2018 в дабл-миксте, был лишен награды.

CAS признал Крушельницкого виновным в нарушении антидопинговых правил и отстранил от соревнований на четыре года с 12 февраля 2018-го. 25 декабря россиянин подал апелляцию на это решение.

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